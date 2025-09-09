川崎フロンターレは9日、「2025リーグ長袖ユニフォーム」の販売が決定したことを発表した。数量限定となり、12日から2025シーズン後援会会員先行販売が開始となる。長袖ユニフォームの登場は、J1初制覇を果たした2017シーズン以来8年ぶり。クラブは公式サイトで「当時の歓喜と興奮がよみがえる、数量限定アイテム。今季好評のFP 1stユニフォームを、川崎フロンターレサポーターのためだけに長袖仕様にアップデート。これからの