11Æü¤«¤é°ñ¾ë¸©¤ÎÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Çº£µ¨¹ñÆâ¥á¥¸¥ãーÂè2Àï¤È¤Ê¤ëÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤¬Á´Ä¹6840¥äー¥É¡Ê¥Ñー72¡Ë¤ÎÀßÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÈÆñ¹¶ÉÔÍî¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂçÀöGC¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢º£µ¨1¾¡¤ò¤¢¤²¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥­¥ó¥°4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²ÏËÜ·ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸«¤ë¤È¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤ä¥ê¥«¥Ð¥êーÎ¨¤Ê¤É¡¢¥·¥çー¥È¥²ー¥à¥Èー¥¿¥ë¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢ー¥Ê¥ó¥Ðー1¤È¤â¸À¤¨¤ë¹¥µ­Ï¿¤ò»Ä¤·¤Æ