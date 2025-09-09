コスモエネルギーホールディングスとS-Bridgesは9月1日、食品加工残渣由来のバイオエタノール製造技術の開発に向けた共同検討に関する契約を締結した。共同検討のイメージ○■革新型技術企業と非可食原料から効率的な製造プロセス構築へS-Bridgesは静岡大学発のベンチャー企業。廃棄物を未利用資源として100%有価物化することをめざしており、食品加工工場で排出される茶殻やコーヒー殻などの食品加工残渣を含む無消費素材からタン