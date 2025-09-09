8·î10ÆüÉÕ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×Îé¿¿¶×¡Ê¤ì¤¤¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë¤¬¡¢ÂàÃÄ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖFlare¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£9Æü¡¢ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï12·î10Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëA¡¢Æ±13¡Á14Æü¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¡£Îé¤Ï¡ÖÎé¿¿¶×¤Î¿·¤¿¤Ê¾×·â¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òº£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Áí¹ç