新たな野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD＞が9月20日および21日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。その最新タイムテーブルが公開となった。最新タイムテーブルでは、21日のWonderwallステージのOriginal LoveとPenthouseの出演時間が入れ替わることがアナウンスされたほか、各日オープニングアクトの出演時間も発表された。記念すべき初日のオープニングアクトに、＜Fan+ Live Audition 2025＞でグランプリ