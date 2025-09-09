元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が８日夜、自身のブログを更新し、第５子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生まれてから１か月を迎えたことを報告した。先月８日に生まれた次女について、辻は「今日で我が家の次女の夢空が産まれて今日で１ヶ月が経ちましたぁ」と、オムツで「１カ月」と書かれているところに寝る夢空ちゃんの写真をアップし、「オムツで１ヶ月記念アート」とつづった。さらに「早い…早すぎる…