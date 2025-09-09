¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÎé¿¿¶×¤¬¡¢ÂàÃÄ¸å½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØFlare¡Ù¤ò¡¢12·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÊõÄÍÌ¼Ìò¡¦»ç¤ê¤é¡¢¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë½êÂ°¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×10·î¤Ë¤Ï½é¥é¥¤¥Ö¤âÎé¿¿¶×¤Ï2009Ç¯¡¢¼óÀÊ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¼Çµï¤È»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ãæ¤Ç¤â±ï¤Î¿¼¤¤¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ç¼çÍ×¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢Áá¤¯¤«¤éÂ¸ºß