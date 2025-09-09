ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが2025年9月8日、脳腫瘍と診断されたことを報告した。「7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行」真矢さんはバンド公式サイトや自身のSNSを通じ、「僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります」として病状に関する発信を行った。「20年に大腸がんのステージ4が発覚しました」といい、ライブやツアーの合間に「7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を