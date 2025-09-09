ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#11が9日夜に放送された。#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第6弾を放送する。【写真】山本裕典”最大のライバル”がホス