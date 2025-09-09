自民党は９日、党本部で総務会を開き、石破茂首相（党総裁）の退陣表明に伴う総裁選を受け、所属国会議員と全国の党員・党友が投票に参加するフルスペック型の方式に決めた。選挙期日は２２日告示、１０月４日投開票とする案が有力。午後に正式決定する。党所属国会議員の２９５票と党員票２９５票の計５９０票で争う。森山裕幹事長は記者会見で「解党的出直しを図り、新たな時代の国民政党として前進するための重要な機会だ」