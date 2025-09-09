タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が9月9日、放送。今回は、群馬県太田市の焼きそば店が紹介されます。同店は、50年前に食堂として創業し、20年前から焼きそばをメインに提供しているということです。現在は昼に2時間のみの営業で、女性店主が研究を重ねてたどり着いたという「やきそば」（450円）が人気。同メニュー