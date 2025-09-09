全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中のパン屋『Think（シンク）』です。超高加水のみずみずしい生地と果実の芳醇さシグネチャーは「サングリア」。写真の「赤」は赤ワインで煮たイチジク等とナッツが入る断面に垂涎だ。小麦粉に水と甘酒を加えた独自の水種×湯種の製法で焼くのが特徴で、そのみずみずしい生地に驚くはず。クロワッサン380円ミルクフランス350円