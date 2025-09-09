ËÌÄ«Á¯¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢77²óÌÜ¤Î·ú¹ñµ­Ç°Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ICBM=ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÍÑ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃÏ¾åÇ³¾Æ¼Â¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬»ë»¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬9Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÃºÁÇÁ¡°ÝÊ£¹çºàÎÁ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿··¿¤ÎÂç½ÐÎÏ¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼Â¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÆüÉÕ¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¼¡À¤ÂåICBM¤Î¡Ö²ÐÀ±20·¿¡×¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡¢