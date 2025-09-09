¹âÎð¤Î½÷À­¤Ë¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤±»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨Ë´Àè¤Î¥¿¥¤¤«¤é¼«¤éÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ï¡¸«¿¸Ê¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ°ñ¾ë¸©Æâ¤Î½÷À­¡ÊÅö»þ68¡Ë¤Ë¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô