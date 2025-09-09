9日（火）午後は全国的に急な激しい雷雨に注意が必要です。＜9日（火）の天気＞秋雨前線が東北南部〜日本海沿岸に停滞して、山陰では雨の強まっているところがあります。前線に向かって南から湿った空気が流れ込んでいるため、東日本や西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。また、北日本では気圧の谷の影響で雲が多く、北海道北部を中心に雷雲が発達しやすくなりそうです。午後は全国各地で急な雷雨の可能性