JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢JRÃæ±ûÀþ²÷Â®¤Ï¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤Î¤¿¤á¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¸á¤´¤í¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£