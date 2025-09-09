『東京リベンジャーズ』シリーズやNHK連続テレビ小説『虎に翼』など、数々の話題作に出演してきた俳優・堀家一希さん。公開中の映画『蔵のある街』（8月22日より全国公開）では、自閉スペクトラム症を抱える“きょんくん”こと白神恭介役に挑みました。今回のインタビューでは、難しい役どころに真摯に向き合いながら、故郷・岡山で迎えた撮影の日々や、作品から感じた人と人とのつながり、そして俳優としての今の想いを語っていた