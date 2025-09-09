『東京リベンジャーズ』シリーズやNHK連続テレビ小説『虎に翼』など、数々の話題作に出演してきた俳優・堀家一希さんにインタビュー！公開中の映画『蔵のある街』（8月22日より全国公開）では、自閉スペクトラム症を抱える“きょんくん”こと白神恭介役を演じています。前編では、故郷・岡山を舞台にした同作品に出演が決まった時の心境や、現場でのエピソードを語ってもらいました。【関連】堀家一希の主演映画『世界は僕らに気づ