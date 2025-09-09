º£Ç¯6·î¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈþ¿Í¶É¡×¤ò·×²è¤·¸½¶â¤Ê¤É¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£½ÕÆü°æ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÇÈÂ¿ÌîÍ¤ºÈÈï¹ð(23)¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¼Â¹ÔÌò¤ÎÃË½÷2¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢½÷(Åö»þ19)¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ó¤ÀÃËÀ­(Åö»þ32)¤Ë¡¢¡Ö²¶¤ÎËå¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¼¨ÃÌ¶â¤È¤·¤Æ¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÇÈÂ¿ÌîÈï¹ð¤Ïµ¯