京阪電気鉄道は、京阪本線・鴨東線・中之島線・交野線・宇治線で10月26日にダイヤ改正を実施する。3000系車両に連結しているプレミアムカーを2両連結に変更し、現行の6号車に加えて5号車もプレミアムカーとなる。1日あたりの運行本数はプレミアムカーを連結している全173本のうち、平日では66本を、土休日では68本を3000系車両で運転する。昼間時間帯では、1時間あたり5本の特急のうち概ね2本が3000系車両による運行となることで、