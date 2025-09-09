「ルック（ア・ラ・モード）」不二家は、「ルック（ア・ラ・モード／ミルクパレード／ホワイトラバーズ）」「ルック（ア・ラ・モード）ファミリーパック」の定番ルック4品を9月9日からリニューアル発売する。また、プレミアムルックシリーズの新商品も2品発売する。不二家のロングセラーチョコレート「ルック」が9月からリニューアルする。4つの味が楽しめる、黄色いパッケージでおなじみの「ルック（ア・ラ・モード）」と、「ルッ