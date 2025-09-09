松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、9月10日午後3時から、「ローストポーク丼」を発売する。松のやに「ローストポーク丼」が登場する。しっとりとやわらかな食感のローストポークをふんだんに盛り付けた、今回新登場のメニューとなる。食欲をそそるしょうゆベースのローストポークソースに加え、この商品のために開発されたレフォールソースが、肉のおいしさを最大限に引き出す。「ローストポーク丼」さらに、肉に