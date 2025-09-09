ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£J1¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤â°ú¤­Â³¤­¡¢¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä23ºÐ¤ÎÈà¤Ï¡¢¿ÈÄ¹192cm¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£2024Ç¯¤Ë¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯8·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤òÀï