ファミリーマートは9月9日、プライベートブランド「ファミマル」より、「とろける食感 ぎゅっとみかん」(205円)を全国で発売する。「とろける食感 ぎゅっとみかん」(205円)国産フルーツを使い、持続可能な果実生産の支援につなげる取り組みとして、ファミマルのフルーツアイスバーシリーズは2023年より発売し、2024年からは「産地と、コンビに、」シリーズとして展開している。和歌山県のみかんの生産量は日本一で、中でも有田地方