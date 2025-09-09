½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò(28)¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£Ìë18:25¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¡ÊÈë¡Ë¾×·â¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ºù°æ¡£¡Ö¤ª»þ´Ö¹ç¤¦Êý¤Ï¤¼¤Ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö°áÁõ¥¿¥°¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤¬ºù°æ¤Î½ÀÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥Ã