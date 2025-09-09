【ワシントン＝田中宏幸】日立製作所は８日、米東部メリーランド州に建設した新たな鉄道車両工場を本格稼働させた。工場では人工知能（ＡＩ）などの最先端技術を活用した生産を行い、ワシントン首都圏交通局や同州ボルティモア地下鉄などに６００両以上の車両を納入する。新工場は敷地面積が約２万９０００平方メートルで、日立は北米向けに鉄道車両を製造する中核拠点と位置付けている。１３００人を雇用し、３億５０００万ド