ローソンは9月9日から、「スタミナフェア」と銘打ちにんにく･唐辛子･しょうがなどの香辛料やピリ辛ラー油などを使った弁当･おにぎり･からあげクンなど計17品を発売する。2025年は10月頃まで全国的に平年よりも高い気温が続き、猛暑日や熱帯夜が予想される中、長引く残暑による消費者の嗜好の変化に対応する。例年は、お盆を過ぎると、秋の商品に切り替えて営業する。しかし2024年は、顧客から夏の商品が早く終わりすぎという意見も