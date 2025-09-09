タレントで女優かとうれいこ（56）が9日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）に生出演。プロゴルファー横尾要（53）との結婚して芸能界から離れた経緯について語った。パソナリティー大島由香里から「結婚を機にパッと辞められたというのがいさぎいいというかカッコイイんですけど、ファンとしては『ええ〜』っていうションキングな出来事だっったと思うんですけど、それはもう決めていたんですか」と