元フジテレビでフリーアナウンサーの大島由香里（41）が9日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）に生出演。ゲストにタレントで女優のかとうれいこ（56）を招き、かとうを初めて見た印象を話した。大島は「初めましてなんですけど、本当に、わかってはいたんですけど…なんて美しいんだろうと思って」と、かとうを目の前にしてぼう然としているような感想を漏らし「言い方を迷うんですけど、かとうれい