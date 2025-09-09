モデルでタレントの藤田ニコル（27）が8日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。炎上を繰り返す元セクシー女優でタレントの三上悠亜（32）について語った。あの、藤田ニコル、三上の3人で飲むという企画を行った。放送では「ウエディングドレス騒動で収録の少し前に炎上」とテロップで紹介された。藤田は炎上を繰り返す三上に「なんでそんなに強いの？っていう。メンタルが私にはバカ強く見える」