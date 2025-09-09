「韓国広報専門家」を自称する大学教授が、ルーマニア国内の韓国料理店で“旭日旗”が使用されたとして怒りを表している。【画像】韓国教授が激怒した原宿の「旭日旗グッズ」誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は9月9日、自身のインスタグラムを通じて「ルーマニア第2の都市クルジュ＝ナポカに最近、新しい韓国料理店がオープンしたのだが、内部に日本式インテリアと旭日旗を使用して物議を醸している」と綴り、1枚の写