ATEEZがアジアとオーストラリアでのツアー開催を発表した【写真】ソンファ、筋骨隆々な上半身「皆生きてる？」所属事務所KQエンターテインメントは9月8午後6時に公式SNSを通じて、ワールドツアー「IN YOUR FANTASY」のアジア・オーストラリア公演ポスターを公開し、ツアー開催を告知した。公開されたスケジュールによると、ATEEZは2026年1月24日の台北公演を皮切りに、ジャカルタ（31日）、シンガポール（2月22日）メルボルン（3月