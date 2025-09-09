2025年9月10日2時から、Appleが新製品発表イベントを行います。Appleは毎年この時期に新型iPhoneを発表するため、イベントではiPhone 17が発表されるのではないかと期待されているのですが、他にもさまざまなプロダクトが発表されると予想されているということで、一体どんなものが登場すると予想されているのかまとめてみました。What Apple Is Planning to Introduce at Sept. 9 ‘Awe Dropping’ iPhone 17 Event - Bloomberght