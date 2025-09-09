女性は男性の携帯電話の使いかたをよく見ています。やましいことがあると、その使いかたに変化が出る男性が多いからです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『怪しい』と彼女に浮気を疑われてしまう携帯電話の使いかた」をご紹介します。【１】彼女の前でメールや電話を一切しない「電話に出ないと『女かな』と思う」（２０代女性）など、都合の悪い相手とのやりとりを見られまいと努力しても、あ