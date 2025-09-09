この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第7話をごらんください。 土曜日のピクニック当日、娘と公園へ向かうはるか。待ち合わせ時間ぴったりに着いたのに、なぜかりさ親子はもうすでにお弁当を食べ終わっていました。普通待たない？とはるかは驚きます。 &#169