４人組ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥが、飛行機内での行為について指摘し、ネットで反響が広がっている。ＨＹＤＥは９日までにＸ（旧ツイッター）で「＃ＨＹＤＥ＃ＨＹＤＥＩＮＳＩＤＥＬＩＶＥ２０２５ＷＯＲＬＤＴＯＵＲ」と機内の姿をアップ。投稿された写真では、後ろに座る客の足が、ＨＹＤＥの座席の横に投げ出されている。ＨＹＤＥは「＃匂いで気がついた＃肘（ひじ）まで１０セン