この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 ダウンを着たら睡魔が…愛犬のウトウト顔に2万いいね ふわパパ🧸(@Fuwanopapa)さんの投稿です。わんちゃんの表情はとても豊か。そのひとつひとつは非常に愛らしいですよね。いろいろな表情を見せてくれる愛犬たち