この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの小3の息子さんのエピソードです。子ども向けの番組ではなく、親向けに作られた子育て番組が好きだという息子さん。「面白い？」と聞いてみるとまさかの応えが返ってきたそう。Xでは共感の声がいくつも上がっていた、クスッと笑える投稿です。 子どもの感覚が大人には面白い 子どもには大人にはない独特の感性や感覚