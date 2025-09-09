モデルで俳優の江野沢愛美（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。9月から、TRUSTARに所属したことを報告した。【写真】引き込まれるような表情で…新事務所への所属を伝えた江野沢愛美江野沢は、写真を添えて「皆様へご報告です。2025年9月より株式会社TRUSTARに所属致しました。社長を含めアットホームで温かいチームの皆様と、これからのお仕事を一緒に楽しみながらやっていきたいと思い、決断させていただきました。こ