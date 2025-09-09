プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO）と前WBA世界同級王者でWBC同級2位の井上拓真（29＝大橋、20勝5KO2敗）がWBC世界同級王座決定戦での対戦に向けて交渉中であることを9日、米専門メディア「ボクシング・シーン」が報じた。同王座は現在、中谷潤人（27＝M・T）が保持しているが、来年5月には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）に挑戦する計画が進められ、近く保持す