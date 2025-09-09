8Æü¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÇËÂ»¤·¤¿¥Ð¥¹¡á¥á¥­¥·¥³¡¦¥¢¥È¥é¥³¥à¥ë¥³¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥á¥­¥·¥³ÃæÉô¥á¥­¥·¥³½£¥¢¥È¥é¥³¥à¥ë¥³¤Ç8Æü¡¢2³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤È²ßÊªÎó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í¤¬»àË´¡¢55¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£ÁÜººÅö¶É¤Ï¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¼×ÃÇµ¡¤Î¤Ê¤¤Æ§ÀÚ¡£ÀþÏ©¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¥Ð¥¹¤Ë²ßÊªÎó¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹¤Ï½£Æâ¤ÎÄ®¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¼óÅÔ¥á¥­¥·¥³»Ô¤Ë¸þ