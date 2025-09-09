「獣医さんの駐車場で呼ばれないように身体を小さくして隠れているところ」【写真】拒否柴の新技！？ 病院前で消えたフリ…けなげさに「守りたい」黒柴の「豆太郎」くん（10歳・男の子）、ふだんは「豆さん」と呼ばれているわんちゃんが、やむにやまれず使った“隠れ身の術”がXで注目を集めています。写真の豆さんは、灰色の道路と同化するように前足を体の下に折りたたみ、顔も体もぺたんと伏せて息をひそめています。うつろな