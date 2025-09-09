私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。先日私は友達から人気旅館の予約を譲ってもらい、義両親を誘って泊まりに行く計画を立てました。すると義父が勝手に他のきょうだいまで誘ってしまったのです。けれど私は横暴な義兄夫婦が嫌いで、徹底的に避けてきたほど。義母や夫が私にだけ我慢を強いてくる状況にも耐えきれず、仕方なく