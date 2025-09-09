正午前の名古屋市内です。晴れて強い日差しが照り付けています。この時間の気温は34.1℃、湿度は50％です。 【写真を見る】名古屋で最高気温は37℃予想 岐阜を中心に雷や急な激しい雨などに注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（9/9 昼） きょうは午後も広く晴れるでしょう。大気の状態が不安定になり、所々で雨が降る予想です。岐阜県を中心に雷や急な激しい雨など天気の急変にご注意ください。 最高気温は名古屋で37℃、岐阜で36℃