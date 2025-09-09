米国の関税措置に関する総合対策本部の会議で、あいさつする石破首相（右から3人目）＝9日午前、首相官邸政府は9日、トランプ米政権の高関税政策への対応を話し合う総合対策本部の会議を首相官邸で開いた。石破茂首相は、日本車への関税引き下げなどを盛り込んだ米大統領令の発出を受け「今後は日米が合意を速やかに実施すべき段階に入る」と強調。合意の着実な実行に向け履行状況を管理するよう指示した。石破氏は「（鉄鋼や