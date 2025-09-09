チュートリアルの徳井義実が８日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、２０１９年に税金の申告漏れが発覚し芸能活動を自粛したときの心境を振り返った。徳井は１９年に税金の申告漏れが報じられ、芸能活動を自粛していたが、その時は「当然辞めな、あかんのかなと。Ｍ−１で５０点を出したときとは違う感じの、辞めなあかんのかなっていう…」と振り返った。自粛し、仕事が一番なかったときの給与明細が「５００円