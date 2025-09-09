公明党の西田実仁幹事長は9日の記者会見で、少数与党下での多数派形成を巡り、連立拡大に慎重な姿勢を示した。「いきなり枠組み拡大ではなく、政策ごとに話し合いをして、その都度賛同者を得る努力が必要だ」と述べた。