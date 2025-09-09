自民党の総務会に臨む（左から）木原選対委員長、鈴木総務会長、森山幹事長、小野寺政調会長ら＝9日午前、東京・永田町の党本部自民党は9日の総務会で、石破茂首相の退陣表明に伴う総裁選について、所属国会議員と全国の党員・党友が投票に参加する方式に決めた。森山裕幹事長は記者会見で「解党的出直しを図り、新たな時代の国民政党として前進するための重要な機会だ」と意義を強調した。選挙期日は9月22日告示、10月4日投開票