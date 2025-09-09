記者「新潟市西蒲区のブドウ園では、今が旬のシャインマスカットの収穫が行われています」新潟有数のブドウ産地では「シャインマスカット」の収穫がピークを迎えています。猛暑の影響で粒は小さめですが、その分、例年以上の甘さだということです。すぐに箱詰めされ、あすには新潟県内のスーパーに並ぶということです。