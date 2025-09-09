偽造ギフトカードでゲーム機購入未遂偽造されたギフトカードでゲーム機を購入しようとした疑いで、ベトナム国籍の男が逮捕された。ヴォー・クオック・ダイ・ズオン容疑者は今月6日、都内のディスカウントショップで、偽造されたギフトカードを使い、家庭用ゲーム機2台（計7万5000円相当）を購入しようとした疑いが持たれている。実在しない取扱店名や偽造番号が記載ギフトカードには、取扱店舗として実在しない店の名が記載されて